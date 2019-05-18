وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس البرلمان وجّه اللجنة المالية بأستضافة وزير المالية ومدير شركة سومو يوم الثلاثاء المُقبل". وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، اليوم السبت، برئاسة محمد الحلبوسي.



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كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي يوجه باستضافة وزير المالية ومدير 'سومو' الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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