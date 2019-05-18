الحرس الثوري: نعيش حربا استخباراتية مع أمريكا وقادرون على هزيمتها

وأكد سلامي أن "نطاق عمل استخبارات الحرس الثوري يشمل عامة النظام والثورة وجغرافيا التهديدات ضد إيران"، مشددا على أن "إيران قادرة على هزيمة العدو في الحرب الاستخباراتية".
وأوضح أن "الجذور الأساسية لهزائم أمريكا تكمن في الفلسفة السياسية لهذا البلد، والتي من أهم مؤشراتها تقييد الدول والشعوب وأسرها وربطها".
وقال اللواء سلامي إن "أمريكا أشبه ببرجي التجارة العالميين، تنهار بضربة واحدة مفاجئة"، مضيفا أن "الأمريكيين يواجهون نطاقا واسعا من الأخطار التي لا يعرفونها".
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