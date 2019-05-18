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احصائية بشأن المصابين بالسرطان والامراض الجلدية والتنفسية في البصرة

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وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب حسن سالم عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل الخليج 365، إن "المادة 31 أولا من الدستور، كفلت حق الرعاية الصحية لكل مواطن عراقي".

وأضاف أن "هناك إحصاءات رسمية موثقة بالأمراض والإصابات والحالات السرطانية وانعكاسات التلوث البيئي على حياة المواطنين".


وأكد الخزعلي، أن "عدد المصابين بالأمراض السرطانية من الأطفال بلغ 9148 الف إصابة في البصرة لعام 2018، فيما بلغ عدد المصابين بالأمراض التنفسية بلغ 18 الف. و194 حالة ".

وأشار إلى أن "الأمراض الجلدية بلغت 2878 إصابة"، مؤكداً أن "عدد حالات التشوهات الخلقية في البصرة للعام الماضي بلغ 2976 حالة ، فيما بلغ عدد الأمراض السرطانية ثلاثة آلاف و88 حالة".

وتابع الخزعلي، أن "عدد الوفيات بالأمراض السرطانية في محافظة البصرة، بلغ 1277 حالة للعام الماضي، والتنفسية 398 حالة، ما يدل على وجود خطر كبير وارتفاع ملحوظ بالإصابات والتلوث البيئي".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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