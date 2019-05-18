هل تراهن إيران على الدبلوماسية لتجنب الحرب مع ترامب؟

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تواصل إيران مساعيها الدبلوماسية عن طريق مسؤوليها الذين يسعون لتجنب حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج خلال المستقبل

مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، زعمت طهران أن الحرب ليست خيارًا ولكنها تتشكك فيما إذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تؤتي ثمارها مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد أن أرسلت بالفعل المزيد من الوحدات العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد تهديدات إيران. وعلى الرغم من تأكيدات العديد من الأطراف بأنهم لا يريدون الحرب أو الدخول في صراع عسكري مباشر بين البلدين بمنطقة الخليج العربي، فإن المحاولات الدبلوماسية لا تزال لم ترق للمساعي الحقيقية لإيقاف الصدام أو المواجهات العسكرية.

وفي هذا السياق، أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، ماجد تخت رافانشي، في لقاء مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أنه يعتقد أن تعليقات ترامب، التي أكد خلالها أنه لا يعتزم الدخول في حرب مع إيران، أمس الخميس، كانت حقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يأمل في أن يصل الأمر إلى تلك

وفي هذا السياق، أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، ماجد تخت رافانشي، في لقاء مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أنه يعتقد أن تعليقات ترامب، التي أكد خلالها أنه لا يعتزم الدخول في حرب مع إيران، أمس الخميس، كانت حقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يأمل في أن يصل الأمر إلى تلك النقطة. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر رافانشي اتهم الولايات المتحدة باستخدام المخابرات بصورة خاطئة، وأشار إلى الدعم الذي قدمه أحد المستشارين الأمريكيين في الماضي لتبرير قرار الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والذي كان وراءه مزاعم غير صحيحة بأن صدام حسين كان لديه "أسلحة دمار شامل"، في إشارة إلى جون بولتون المستشار الحالي للأمن القومي في البيت الأبيض.

وبسؤال عما إذا كان يقصد بولتون بالحديث عن هذا المستشار، قال رافانشي: "لا أريد الإفصاح عن أسماء، لكنه كان بالتأكيد أحد الأشخاص". Advertisements ونفى رافانشي بشكل قاطع تحذيرات المخابرات الأمريكية من أن قائدًا إيرانيًا أمر الميليشيات في العراق بالاستعداد لمهاجمة الأمريكيين هناك، وتساءل عما إذا كان لدى الولايات المتحدة حقًا صور أقمار صناعية توضح ما يقول المحللون إنها حاويات لصواريخ باليستية قصيرة المدى يتم تحميلها على متن قوارب.

وقال رافانشي: "المخابرات الأمريكية تقول إن لديها أدلة على ذلك، فلتظهرها"، مشيرًا إلى أن بلاده لا تطلق الصواريخ من القوارب الصغيرة كما تزعم الاستخبارات الأمريكية، على حد ذكره.

وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "طالما أنهم لا يستطيعون مشاركة هذه المعلومات مع عامة الناس، أعتقد أنه لا فائدة من القول إن هذه المعلومات ذات مصداقية". هل تجر إيران روسيا لصدام عسكري مباشر مع أمريكا؟ خلف أبواب مغلقة في مبنى الكابيتول هيل أمس الخميس، شاركت إدارة ترامب تلك المعلومات مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي قال في أعقاب إحاطته علمًا بتلك الأمور إنه يخشى حدوث صدام.

وقال شيف: "لقد فشلت الإدارة طوال الوقت في تحديد المكان الذي من المفترض أن تقود فيه إستراتيجيتها، لكن يبدو أنها بالتأكيد تقود نحو المواجهة". وسيتعين على أعضاء الكونجرس الآخرين الانتظار حتى يوم الثلاثاء القادم لتلقي إحاطة مماثلة، وهو ما سيكون بمثابة العامل المساهم الأول في التأثير على قرارات الإدارة.

وقال رافانشي إن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة كان أحد أسباب رفض بلاده عرض الرئيس ترامب بإجراء محادثات مباشرة، خاصة في أعقاب إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعة من القاذفات النووية من طراز B-52. خلال 40 عاما.. إيران تفشل بتحقيق إنتاج النفط في 1979 التعامل الإيراني من الناحية الدبلوماسية لا يزال لم يؤت ثماره، وذلك على الرغم من رغبة ترامب في الجلوس مع قادة النظام خلال الفترة الماضية، وتأكيده رغبته في تغيير شروط وبنود الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي منذ مايو من العام الماضي.

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