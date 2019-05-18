انت الان تتابع أردوغان يوبخ مسؤوليه: ملأنا بطون الناخبين وصوتوا للمعارضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وبخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولي حزبه، بعد اتجاهات التصويت في الانتخابات المحلية الأخيرة، قائلا إن حزبه "ملأ بطون" الناخبين، لكنهم صوتوا للمعارضة في إسطنبول. ووفقًا لصحيفة جمهورييت اليومية، قال أردوغان لنواب ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم ردا على نقاش بشأن أصوات المواطنين الأكراد في إسطنبول: "كم عدد الأصوات التي حصلت عليها في سلطان بيلي؟ لقد قدمنا ??الخدمات هناك، لكن على الرغم من ذلك، فقد حصلت المعارضة على 15% من الأصوات هناك"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "لن ننظر إلى المعدة بعد الآن، ولكن إلى الرؤوس.. لقد ملأنا بطون الجميع، ولكن ها هي النتيجة". وبحسب الصحيفة، ذكر أردوغان خلال اجتماع حزبه "لقد أطعمتهم، ولبيت جميع احتياجاتهم ، لكنهم ما زالوا عازفين عن التصويت لصالحك". وأثارت تصريحات أردوغان غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال مستخدمون

وأضاف: "لن ننظر إلى المعدة بعد الآن، ولكن إلى الرؤوس.. لقد ملأنا بطون الجميع، ولكن ها هي النتيجة". Advertisements وبحسب الصحيفة، ذكر أردوغان خلال اجتماع حزبه "لقد أطعمتهم، ولبيت جميع احتياجاتهم ، لكنهم ما زالوا عازفين عن التصويت لصالحك". وأثارت تصريحات أردوغان غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال مستخدمون إن الحكومة لا "تطعمهم"، فالسلطات والأثرياء يزدادون ثراءً كلما زاد عدد الفقراء. ويعيش ملايين الأتراك تحت خط الفقر، بحسب بيانات رسمية، وكشف المعهد الإحصائي التركي أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا قد وصل إلى 4.73 مليون في فبراير 2019 حيث ارتفع العدد بمقدار 1.37 مليون مقارنة بشهر فبراير 2018. وارتفع معدل البطالة بنسبة 14.7، حيث يضطر العاملون إلى العمل والعيش في ظروف سيئة للغاية وسط الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، بحسب الصحيفة المحلية.

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