انت الان تتابع موسكو تطور صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بوتين وترامب
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ستعمل على تطوير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى حال إذا قامت واشنطن بذلك، مشيرا إلى أن موسكو لن تنشر هذه الصواريخ في المناطق التي لن تتواجد فيها أنظمة الصواريخ الأمريكية. وأضاف لافروف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، فقد أوضح الرئيس بوتين موقفنا، الذي يتلخص في أننا سنرد بالمثل". وتابع "إن الولايات المتحدة علقت مشاركتها في معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وأعلنت انسحابها، وهو ما سيحدث خلال ستة أشهر طبقا للاتفاقية".
وفي سياق آخر، أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن العمل يُجرى بين الجانبين الروسي والفلسطيني على الاجتماع المُحتمل عقده بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الطاجيكية دوشنبه خلال شهر يونيو المُقبل.وقال بيسكوف - في تصريح
وفي سياق آخر، أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن العمل يُجرى بين الجانبين الروسي والفلسطيني على الاجتماع المُحتمل عقده بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الطاجيكية دوشنبه خلال شهر يونيو المُقبل.
وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الجانبين يعملان على مثل هذه الاحتمالية"، مُجيبًا على السؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني بخصوص اجتماع عباس مع بوتين.
كان سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، أكد أمس عزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة موسكو في يوليو المُقبل، مُشيرًا إلى أنه قد يجتمع مع بوتين على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في 15 يونيو في دوشنبه، وذلك قبل زيارته إلى موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تطور صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.