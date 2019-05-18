موسكو تطور صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على واشنطن

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بوتين وترامب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ستعمل على تطوير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى حال إذا قامت واشنطن بذلك، مشيرا إلى أن موسكو لن تنشر هذه الصواريخ في المناطق التي لن تتواجد فيها أنظمة الصواريخ الأمريكية. وأضاف لافروف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، فقد أوضح الرئيس بوتين موقفنا، الذي يتلخص في أننا سنرد بالمثل". وتابع "إن الولايات المتحدة علقت مشاركتها في معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وأعلنت انسحابها، وهو ما سيحدث خلال ستة أشهر طبقا للاتفاقية".

وفي سياق آخر، أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن العمل يُجرى بين الجانبين الروسي والفلسطيني على الاجتماع المُحتمل عقده بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الطاجيكية دوشنبه خلال شهر يونيو المُقبل.وقال بيسكوف - في تصريح

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