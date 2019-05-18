الان تتابع تأجيل استئناف رحلات الطيران العراقي إلى دمشق لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم السبت، تأجيل استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى دمشق الذي كان مقررا اليوم إلى أجل غير مسمى.
وذكرت مصادر أن أسباب التأجيل ترجع غلى وجود مشكلات إدارية بين الطرفين.
يشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية أوقفت رحلاتها إلى دمشق في أعقاب الأحداث التي شهدتها سوريا منذ 2011، وكان من المقرر لها أن تستأنف اليوم.
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