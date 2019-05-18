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البحرين تطلب من مواطنيها المتواجدين في إيران والعراق المغادرة فورا

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الان تتابع البحرين تطلب من مواطنيها المتواجدين في إيران والعراق المغادرة فورا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

حذرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة.

وطالبت السفارة، في بيان، الموجودين هناك بالمغادرة فورا.

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