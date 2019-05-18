البحرين تطلب من مواطنيها المتواجدين في إيران والعراق المغادرة فورا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

حذرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة.

وطالبت السفارة، في بيان، الموجودين هناك بالمغادرة فورا.