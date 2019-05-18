الان تتابع البحرين تطلب من مواطنيها المتواجدين في إيران والعراق المغادرة فورا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
حذرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة.
وطالبت السفارة، في بيان، الموجودين هناك بالمغادرة فورا.
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