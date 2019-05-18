عاجل.. البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة العراق وإيران فورا

طلبت الخارجية البحرينية من مواطنيها الموجودين في العراق وإيران المغادرة فورا. يأتي ذلك مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وحذرت الخارجية البحرينية رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة كما طالبت الموجودين هناك بالمغادرة فورا. وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في الرابع من نوفمبر الماضي.

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