شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تُحذِّر مواطنيها من السفر لإيران والعراق.. وتطلب من رعاياها المغادرة فوراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بمواطنيها عدم السفر إلى إيران والعراق في الوقت الراهن، نظراً للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وطالبت الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في إيران والعراق بالمغادرة فوراً، وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم.