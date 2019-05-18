شكرا لقرائتكم ليبيا: الوضع المضطرب سيفقدنا 95% من إنتاج النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، السبت، إنه إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في البلاد فسنفقد 95% من الإنتاج.

وأضاف المسؤول الليبي أنه وقع هجوم قرب حقل نفطي قريب من منطقة زلة اليوم السبت.