شكرا لقرائتكم ليبيا: الوضع المضطرب سيفقدنا 95% من إنتاج النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، السبت، إنه إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في البلاد فسنفقد 95% من الإنتاج.
وأضاف المسؤول الليبي أنه وقع هجوم قرب حقل نفطي قريب من منطقة زلة اليوم السبت.
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