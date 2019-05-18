أسود: الاتحاد العمالي العام مؤسسة فاسدة وممسوكة من ميليشيا

رأى عضو تكتل ​لبنان القوي​، النائب ​زياد اسود​ في تصريح على مواقع التوصال الاجتماعي ان "​الاتحاد العمالي العام​ مؤسسة فاسدة وممسوكة من ميليشيا قضاياها ساقطة ومبتذلة. الغاء هذه المؤسسة حتمي ويريح الناس من مسرحيات البلطجة الأخلاقية و التشبيح والابتزاز الاجتماعي وينهي حقبة تولى خلالها الرعاع مراكز لم يحسنوا تمثيلها وسلموها الى من أساء إلى دور الموارنة فيها".

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