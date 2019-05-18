نقيب مزارعي التبغ: لم أشارك بأحاديث الأسمر الجانبية سوى بالتنبيه بأننا على الهواء

أسف نقيب ​مزارعي التبغ​ والتنباك في ​البقاع​ ​علي الموسوي​، في بيان، لما "صدر عن رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ من خطيئة بحق مقام البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​"، مؤكدا "بصفتي الشخصية وبما أمثل نقابيا، إستنكاري المطلق والإدانة لما صدر"، وموضحا أن "وجودي كان للقيام بمهامي الموكلة إلي نقابيا والكلام الصادر لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد لجهة تمثيلي المهني وإنتمائي الحركي الذي تربيت عليه والمنادي بالعيش المشترك واحترام الآخر، والمشهدية المصورة التي يتم تداولها خير دليل على أنني لم أكن مشاركا بما تم تداوله من أحاديث جانبية، سوى التنبيه بأننا على الهواء مباشرة أمام وسائل الإعلام".

وختم مؤكدا "رفضنا لما بدر من تعرض غير لائق بحق غبطته"، آملين "وضع الأمور في نصابها وتحميل المخطئ تبعات أفعاله".