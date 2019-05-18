قبلان يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق بشارة الأسمر

أصدر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان مذكرة توقيف وجاهية في حق رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ بعد الاستماع الى إفادته على خلفية الكلام المسيء الذي أدلى به قبيل انعقاد مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد بعد ظهر امس الجمعة.

وكانت المباحث الجنائية المركزية استدعت ،بناء على إشارة المدعي العام، خمسة من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد كانوا الى جانب الأسمر على المنصة وهم:أنطون أنطون،بطرس سعادة، علي الموسوي، حسن فقيه وأكرم العربي ،وقد استمعت المباحث الى افادات ثلاثة منهم من دون إقفال الملف وإحالته الى ​القضاء​ المختص بانتظار الاستماع الى العضويين الباقيين.

وأشار المحامي وسام المذبوح بوكالته عن علي الموسوي نقيب مزارعي التبغ في البقاع وفي الوقت عينه موظف في مجلس النواب بأن موكله سيمثل الإثنين المقبل أمام المباحث الجنائية بعد ابلاغ مرؤسيه في مجلس النواب.