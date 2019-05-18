ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح له، على أنّه "إذا كان البعض صادق النيات في الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات، فليبادر إلى اتخاذ خطوة على طريق الألف ميل، بإصدار مراسيم الناجحين في مباراة الخدمة المدنية، بخاصّة أنّ الإدارة بأمسّ الحاجة إلى هذه الكفاءات؛ وإلّا عبثًا يتحفنا هؤلاء بإطلالتهم وبكائهم على دولة القانون والمؤسسات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: لإصدار مراسيم الناجحين بمباراة الخدمة المدنية ولا تتحفونا بالبكاء على دولة القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.