فيوليت خير الله الصفدي: أزمتنا موجعة ولكنها غير مُستعصية على الحل

اشارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي خلال مشاركتها، ممثّلة رئيس ​مجلس الوزراء​ وراعي المناسبة ​سعد الحريري​، في إفطار افتتاح "​ليالي رمضان​ حول العالم"، الذي أقيم في البيت اللبناني في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ في ​طرابلس​ بتنظيمٍ من "تجمع إنماء لبنان"، الى أن "الأزمةَ التي يمرّ بها لبنان هي أزمة موجعة ولكنها غير مُستعصية على الحل"، مؤكّدة ضرورة تضافر جهود الجميع. كما أشارت إلى "الظروف العامة التي تتمثل بالهموم الوطنية الكبرى أبرزها الموازنة العامة، التي ستنعكس حال انجازها على العجلة الإقتصادية وعلى انطلاق مشاريع "سيدر" التي لطرابلس وللشمال منها نصيبٌ وافٍ".

واعتبرت "أنّ إقامةَ هذه الفعالية الرمضانية في "البيت اللبناني" من المعرض تبعث برسالة مفادها أنَ معرض رشيد كرامي الدولي، بكلّ أجنحته، جميل، ويستحقّ إعارته اهتماماً مضاعفاً ليشكّل جزءاً فاعلاً من اقتصاد المدينة، وأنَ طرابلس منحازة الى ثقافة الحياة بقدر تشبّثها بإيمانها المعتدل ومتمسكة بالعيش الواحد الذي يظلّلها على مدى تاريخها القديم والحديث".

وأخيرًا، نقلت خيرالله الصفدي عن "الحريري تحياته إلى أبناء الفيحاء جميعًا وإلى "تجمّع إنماء لبنان" الذي يُنظّم فعاليات تشمل مختلف المناسبات التي تجسّد العيش الوطني الواحد في مدينتنا طرابلس".