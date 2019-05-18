عبدالرحيم مراد: لحوار يؤسس لعلاقات طبيعية بين دول المنطقةً

رأى النائب ​عبدالرحيم مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما تشهده منطقتنا العربية من نزاعات ومشاهد في سائر ​دول الخليج​ العربي تدمي قلوبنا وتدفعنا لإعلاء الصوت من أجل حوار يؤسس لعلاقات طبيعية بين دول المنطقةً، يحفظ مصالح الجميع ويفوت الفرصة على المستفيدين من هذا النزاع".

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