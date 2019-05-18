رويترز: تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية في الجزائر

أفاد مصدر جزائري لوكالة "رويترز" بأنه "يتمّ تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد"، مشيرًا إلى أنها "تشمل الوزير السابق ​​أحمد طالب​​ الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق ​أحمد بن بيتور​".

وكان مصدر قد كشف لوكالة "​رويترز​"، أمس، أن "​​الانتخابات الرئاسية​​ ​الجزائر​ية الوشيكة قد تؤجل بينما عاد المحتجون إلى الشوارع في الجمعة الثالثة عشرة على التوالي للمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء ​نور الدين بدوي​ الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه"، موضحًا أن "ذلك يعود لصعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم إلى جانب المعارضة في الشارع".

كما لفت المصدر أنه "من المتوقع أن يصدر ​المجلس الدستوري​ الذي يشرف على المرحلة الانتقالية بيانًا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة. والموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع هو 25 أيار"، موضحًا أن "أن "الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية العام".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ​عبد العزيز بوتفليقة​ تنحى الشهر الماضي بعد ضغوط من المحتجين و​الجيش​ لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم.

يذكر أنه "تم تحدد يوم الرابع من تموز لإجراء الانتخابات الرئاسية".