سبوتنيك: البحرين تطلب من مواطنيها الموجودين في العراق وإيران المغادرة فورا

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية بأن "​البحرين​ طلبت من مواطنيها الموجودين في ​العراق​ و​إيران​ المغادرة فورًا".

وكانت الخارجية البحرينية قد حذرت رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة في البلدين.

يذكر أن البحرين قامت بخطوة مماثلة في الأول من شهر كانون الثاني في العام 2018 حين طالبت مواطنيها الموجودين في إيران بمغادرتها فورًا.