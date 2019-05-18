حزب العمال البريطاني يريد إدراج تصويت شعبي في مسودة اتفاق الخروج

أكّد المتحدث باسم شؤون الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ في ​حزب العمال البريطاني​ المعارض كير ستارمر أن "الحزب يريد إدراج تصويت شعبي في مسودة اتفاق ​الحكومة​ للخروج من الاتحاد الأوروبي عند طرحها على أعضاء مجلس العموم مجددًا في الشهر المقبل".

وأوضح ستارمر لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه "ينبغي أن تدرس الحكومة بجدية إدراج تصويت شعبي مع المسودة للخروج من الأزمة"، مشيرًا إلى أن "ما لا يمكننا فعله هو كسب أسبوع آخر من الوقت وهو ما كانت رئيسة الوزراء تفعله لشهور".

وبعد الفشل في الحصول على موافقة البرلمان ثلاث مرات على اتفاق رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ للانفصال عن الاتحاد، ستعرض الحكومة مسودة الاتفاق، على البرلمان للتصويت في مطلع حزيران المقبل.