خارجية أميركا: واشنطن وافقت على بيع صواريخ لكوريا الجنوبية واليابان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ وافقت على بيع ​صواريخ​ مضادّة للطائرات إلى ​كوريا الجنوبية​ و​اليابان​"، في وقت يزداد التوتر جراء التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وأوضحت في بيان، أنّ "الولايات المتحدة وافقت على بيع سيول 94 صاروخًا من طراز "إس إم-2 بلوك آي آي آي بي"، إضافة إلى 12 نظام توجيه ومعدّات لازمة لاستخدامها، مع التدريب عليها، بمبلغ 313,9 مليون دولار". وبيّنت أنّ "​واشنطن​ أعطت الضوء الأخضر أيضًا لتوريد 160 صاروخًا مضادًا للطائرات من طراز "آي إم آر آي آي إم" ونظام توجيه إلى ​طوكيو​ بمبلغ 317 مليون دولار".

وركّزت على أنّ "هذه المبيعات لا تؤثّر على توازن القوى في المنطقة".

ويمكن للكونغرس الاعتراض على هذه القرارات خلال مهلة شهر.