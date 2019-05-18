خارجية أميركا: واشنطن وافقت على بيع صواريخ لكوريا الجنوبية واليابان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "الولايات المتحدة الأميركية وافقت على بيع صواريخ مضادّة للطائرات إلى كوريا الجنوبية واليابان"، في وقت يزداد التوتر جراء التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.
وأوضحت في بيان، أنّ "الولايات المتحدة وافقت على بيع سيول 94 صاروخًا من طراز "إس إم-2 بلوك آي آي آي بي"، إضافة إلى 12 نظام توجيه ومعدّات لازمة لاستخدامها، مع التدريب عليها، بمبلغ 313,9 مليون دولار". وبيّنت أنّ "واشنطن أعطت الضوء الأخضر أيضًا لتوريد 160 صاروخًا مضادًا للطائرات من طراز "آي إم آر آي آي إم" ونظام توجيه إلى طوكيو بمبلغ 317 مليون دولار".
وركّزت على أنّ "هذه المبيعات لا تؤثّر على توازن القوى في المنطقة".
ويمكن للكونغرس الاعتراض على هذه القرارات خلال مهلة شهر.
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