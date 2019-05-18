أمير قطر يتوجه إلى الكويت في ثاني زيارة هذا العام

ذكرت وكالة الأنباء ​الكويت​ية أن "أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني سيزور الكويت غدًا الأحد".

وأوضحت الوكالة أن "زيارة ​أمير قطر​ والوفد المرافق له أخوية يقدم فيها التهاني بمناسبة ​شهر رمضان​ المبارك لأخيه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد".

وسبق أن زار أمير قطر، الكويت في أيار 2018، وقدم خلالها لنظيره الكويتي، تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك، ثم أتبعها بزيارة في شباط 2019.

ويذكر أن ​أمير الكويت​ يقود وساطة لحل الأزمة الخليجية، التي بدأت في الخامس من حزيران 2017، حيث قطعت كل من: ​السعودية​ و​الإمارات​ و​البحرين​ ومصر، علاقاتها مع قطر؛ متهمة إياها ب​تمويل الإرهاب​، وهو ما نفته ​الدوحة​.

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وتجدر الإشارة إلى أنه في بداية الشهر الجاري، أكّد نائب وزير الخارجية ​خالد الجار الله​ أن "جهود الكويت مستمرة لاحتواء الأزمة الخليجية"، معربًا عن أمله "ألا تطول أكثر مما هي عليه".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجارالله للصحفيين، على هامش الاجتماع الوزاري السادس عشر لـ"حوار التعاون الآسيوي"، الذي انطلقت أعماله في الدوحة.

وأضاف الجارالله أن "الكويت تملك آمالًا كبيرة في أن تتمكن من خلال جهود أمير البلاد، وإصراره على احتواء هذه الأزمة، من إعادة اللحمة للبناء الخليجي". وأشار إلى أن الاجتماع "يشهد مشاركة كبيرة من ​دول مجلس التعاون​ الخليجي، وهو مؤشر إيجابي على أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، وفقا لصحيفة "​القبس​" الكويتية.