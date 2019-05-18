برشلونة يصطدم بأليغري في سباقه للظفر بخدمات غريزمان

تصطدم طموحات برشلونة في ضم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل بفخ إيطالي قد يغير مسار الصفقة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن فرص انتقال جريزمان إلى صفوف باريس سان جيرمان ستزداد في الفترة المقبلة.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، صرح أمس الجمعة: “غريزمان إضافة لأي فريق في العالم، وتواجده يسعد أي مدرب، ولكن في الوقت الحالي الحديث عن ضمه غير منطقي. يجب أن نبني فريقًا للموسم الجديد، والبحث عن احتياجاتنا خاصة على المستوى الدفاعي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتقال المحتمل للإيطالي ماسيمليانو أليغري من أجل قيادة سان جيرمان، سيزيد من حظوظ انتقال جريزمان إلى النادي الفرنسي.