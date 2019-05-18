ساعة الحسم اقتربت..بركان يحشد “أسلحته” لنهائي كأس “الكاف” وأجواء هادئة بتجمع الزمالك

أجواء هادئة تلك التي تعيشها بعثة نادي الزمالك المصري في مدينة السعيدية، تأهباً لمباراة نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي وضعت ممثل الكرة المصرية في مواجهة نهضة بركان، الفريق الذي بصم على بداية قوية قارياً، وتمكن من حسم بطاقته للنهائي عن جدارة واستحقاق.

تقارير إعلامية مصرية، التي تواكب الحدث القاري الذي ستلعبه دقائقه الـ90 الأولى في الملعب البلدي لبركان،غداً الأحد، في حين أن الإياب سيُقام في ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد أسبوع تقريباً، أوضحت (تقارير إعلامية)،بأن المجموعة تحضر بشكل جيد للقاء، بعد الاستقبال الكبير الذي خصصه النادي البركاني للبعثة فور وصولها لمطار وجدة-أنكاد، على أن تخوض بالساعات المقبلة أخر حصة تدريبية لها قبل موعد النهائي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المدرب كريستيان جروس وضع برنامجه بإقامة 3 حصص تدريبية قبل موعد نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية ببركان، وحدة منها بالملعب الرسمي، كما تم وضع برنامج خاص للحارس عمر صلاح (الحارس البديل)، بعد توقيف محمود عبد الرحيم لتلقيه الطرد في مباراته الأخيرة بنصف النهائي.

أما عن فريق نهضة بركان، الذي كان ظهوره الأخير بالدوري المحلي الممتاز أمام الوداد الرياضي، فقد حشد المدرب منير الجعواني جميع “أسلحته” تأهبا للقاء القاري، وسيكون الإطار الوطني أمام تقديم اخر مستجدات الكتيبة في لقاء صحفي مسائي.

وتعرف تذاكر مباراة نهضة بركان والزمالك المصري إقبالاً منقطع النظير، لدعم ممثل الكرة الوطنية بكأس الكنفدرالية، في مواجهته العربية الخالصة، والتي تعد الأولى له في تاريخه، بعد عودته بالسنتين الأخيرتين للمنافسة قارياً.

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يٌشار، إلى أن الجماهير المصرية سيمكنها متابعة اللقاء بشكل مجاني، حيث قررت الإدارة الاكتفاء بالإدلاء بجواز السفر لدخولها إلى الملعب، في خطوة لاقت إعجاب الفريق المصري، الذي كان رئيسه قد خرج في تصريحات مستفزة، قبل أن يسحبها، بخصوص المواجهة.