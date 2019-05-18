القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 21/ 05/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: المركز الثقافي الألماني، رام الله

يسر المعهد الفرنسي في رام الله دعوتكم إلى افتتاح معرضه الذي يعرض أعمال ثمانية فنانين فلسطينيين شباب. Advertisements ينبع هذا المعرض من دعوة مفتوحة تشجع كل فنان شاب على التقدم، مبتدئًا كان أو هاوٍ أو محترف، سبق له أن عرض بعض الأعمال أو لم يسبق له. إنه يمثل طريقة لتزويد كل واحد منهم بمساحة عرض وتعبير يمكن الوصول إليها في وسط رام الله.

يمزج هذا المعرض بين مختلف وسائل التعبير الفني، رحلة إلى شواغل وطموحات وتطلعات الشباب الفلسطيني المبدع. سيتم عرض أعمال الفنانين التاليين:

عبد الرحمن جولاني

آلاء الداية

فادي دحابرة

جمان ضراغمة

ميشيل جبارين

علا زيتون

جيهان ابو عمر

إلياس واكيم لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معرض في جاليري المركز الثقافي الألماني | رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.