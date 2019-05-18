صوت: قالَ 0.8900 3 | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 20/ 05/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: دارة الفنون، عمّان Advertisements فيما يتعلق بالكتابات العربية، ينص قانون زيبف (أي قانون توزيع الرتبة والحجم) على أن كلمة "قالَ"، الفعل العربي بصيغة المذكر الغائب، هي الكلمة الثانية عشرة الأكثر شيوعًا في اللغة العربية، وأن تردداته تقترب من 0.9 بالمائة. يمكن القول بأن الاستخدام الشائع لهذا الفعل، وضعه في الزمن الماضي وكونه أول خطاب غير حرفي في الدراسة، يكشف عن الطبيعة التبعية للمتحدثين العرب أو ربما الاعتماد على إملاء مذكّر للماضي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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