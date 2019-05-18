مسابقات أدبية ثقافية | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 20/05/2019 الزمان: 20:00 المكان: بيت الثقافة والفنون، عمّان Advertisements يستضيف بيت الثقافة والفنون ضمن سهراته الرمضانية سهرة ثقافية أدبية تشتمل على مسابقة وفوازير رمضانية مصحوبة بسهرة موسيقية. يدير اللقاء الدكتور علي غبن- تنسيق الكاتب عادل الخطيب. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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