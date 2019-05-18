ورشة حوار إنتاجيّ في جاليري فتوش الكبيرة | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 20/ 05/ 2019

الزمان: 16:00

المكان: جاليري فتوش الكبيرة، حيفا



إن كنتم في بداية طريقكم الفنيّة أو تدرسون الفنّ في المعاهد العليا، انضموا إلى هذه الورشة التي سيمرّرها الفنان أكرم حلبي القادم من مدينة فيينا، والتي سيعمل من خلالها مع المشاركات والمشاركين على مناقشة أفكار وطرح تساؤلات أمام أعمالكم الفنيّة التي تنوون تقديمها للجمهور كمشاريع فنيّة أو معارض في الفضاءات وصالات العرض. فعبر العمل الجماعيّ والفرديّ على أعمالكم وتوجّهاتكم، ستكون أمامكم فرصة لبلورة وتحديد مشاريعكم على المستوى النظريّ والعمليّ.

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يشمل العمل والنقاش خلال الورشة على:

- المضمون والمفهوم

- التوليف بين المضامين واحتمالاتها؟ وإنتاج المفهوم؟

- ما هو موضوع العمل؟ علاقته بالفنان؟ المكان؟ القصة؟

- التقنية، المواد المستعملة

- السعي لتطوير التقنية

- تحليل المواد المستعملة ورموزها

- طريقة العرض، كيف تخدم فكرة العمل (في فضاء المكان / لقاء بورتريه أو لقاء جسد)

- التقديم وموقف الفنّان من العمل

- ما هي قصّة اليوم؟

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