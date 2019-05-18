القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 20/ 05/ 2019
الزمان: 16:00
المكان: جاليري فتوش الكبيرة، حيفا
إن كنتم في بداية طريقكم الفنيّة أو تدرسون الفنّ في المعاهد العليا، انضموا إلى هذه الورشة التي سيمرّرها الفنان أكرم حلبي القادم من مدينة فيينا، والتي سيعمل من خلالها مع المشاركات والمشاركين على مناقشة أفكار وطرح تساؤلات أمام أعمالكم الفنيّة التي تنوون تقديمها للجمهور كمشاريع فنيّة أو معارض في الفضاءات وصالات العرض. فعبر العمل الجماعيّ والفرديّ على أعمالكم وتوجّهاتكم، ستكون أمامكم فرصة لبلورة وتحديد مشاريعكم على المستوى النظريّ والعمليّ.
يشمل العمل والنقاش خلال الورشة على:
- المضمون والمفهوم
- التوليف بين المضامين واحتمالاتها؟ وإنتاج المفهوم؟
- ما هو موضوع العمل؟ علاقته بالفنان؟ المكان؟ القصة؟
- التقنية، المواد المستعملة
- السعي لتطوير التقنية
- تحليل المواد المستعملة ورموزها
- طريقة العرض، كيف تخدم فكرة العمل (في فضاء المكان / لقاء بورتريه أو لقاء جسد)
- التقديم وموقف الفنّان من العمل
- ما هي قصّة اليوم؟
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة حوار إنتاجيّ في جاليري فتوش الكبيرة | حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.