المكسيك: العثور على 18 كيسا تحتوي أعضاء بشرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات المكسيكية اليوم، السبت، أنها عثرت على 18 كيسا بلاستيكيا وأوعية تحتوي على بقايا بشرية بمزرعة في منطقة تنتشر بها الجريمة غربي المكسيك.

وقال المدعي العام بولاية "خاليسكو"، جيراردو أوكتافيو سوليس، في تصريح صحفي، "نحن لا نعرف حاليا عدد الجثث في المزرعة الواقعة بمنطقة "تلاجومولكو" التابعة لولاية "خاليسكو" (غرب)"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف أن "خبراء الطب الشرعي يفحصون البقايا"، وتابع قائلاً إن "الانطباع الأولي يشير إلى وجود كمية كبيرة من البقايا البشرية وأحواض من الدم".

ولفت سوليس إلى أن "الشرطة والجنود صادروا الأدوات التي يبدو أنها استخدمت في تقطيع الجثث، وكذلك أسلحة ومركبات".

وعثرت السلطات على البقايا البشرية بعدما شاهدت قوات الأمن رجلا مقيد اليدين يطلب المساعدة، بحسب المصدر نفسه.

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وقال الرجل إنه "هرب من مزرعة قريبة حيث تعرض شخصان آخران للاختطاف".

من جهتها، قامت قوات الأمن بتحرير الشخصين المذكورين، إلى جانب اعتقال 3 من المشتبه بهم.

يذكر أن أكثر من 40 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين في المكسيك، بينما قتل في العام الماضي رقما قياسيا من الأشخاص بلغ عددهم 34 ألفا.