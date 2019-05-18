ليالي السيرة قصص من سيرة الملك الظاهر بيبرس | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 19/ 05/ 2019

الزمان: 21:30

المكان: مقهى السنترال، عمان

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هذه السنة، من خلال سهرات رمضان، تكرس شلبية الحكواتية والأخوين أبو سليم أصواتهم لسرد قصة تنتمي إلى التراث الشفهي القديم لبلاد الشام: سيرة الملك الظاهر بيبرس.

لذا نود ان ندعوكم لخمس سهرات حكيٍ رمضاني، في مقهى السنترال، تقدم فيها شلبية الحكواتية، قصة منام السلطان، و قصة ست الشام ومحمود، و وقصة مريم الحمقاء. ويقدم الأخوان أبو سليم قصة حسب ونسب القاضي، وقصة مريم الزنارية.

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