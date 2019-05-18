القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة جبور جبور الابتدائية بمدينة شفاعمرو، عن الإضراب على خلفية تعيين مديرة جديدة للمدرسة.
وعلم أنه بدأ سريان الإضراب منذ اليوم، السبت، حيث لم يتم استقبال توجه الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعدما أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب عن الإضراب.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية من قبل لجنة أولياء أمور الطلاب في أعقاب قرار وزارة التربية والتعليم بتعيين المربية إيمان حلاحلة مديرة للمدرسة بدلا من المربية مرفت عزام بدء من السنة الدراسية المقبلة.
وفي نفس السياق، أبرق رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، رسالة للجنة أولياء أمور الطلاب، جاء فيها "بصفتي رئيس بلدية شفاعمرو ويهمني أمر طلاب المدرسة، وما تجري عليه الأمور هناك، أطلب من اللجنة عدم "اللعب بالنار" وتحريض الطلاب على الإضراب".
وأضاف أن "استعمال الطرق القانونية حق بل واجب أما غير ذلك من طرق غير قانونية فهو غير مقبول علينا أبدا، وقد علمت اليوم أنكم تجاوزتم القانون بالتحريض على عدم دخول الأولاد إلى المدرسة، وسأتواجد يوم الاثنين صباحا بنفسي في المدرسة وسأستقبل الطلاب ولن أسمح لأحد اعتراض دخولهم المدرسة".
وشدد على أنه "نحن مع القانون أما استعمال العنف وطرق "الزعرنة" فهذا لا يتماشى وعهد عرسان ياسين".
كانت هذه تفاصيل خبر شفاعمرو: إعلان الإضراب في مدرسة جبور جبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.