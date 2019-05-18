شفاعمرو: إعلان الإضراب في مدرسة جبور جبور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة جبور جبور الابتدائية بمدينة شفاعمرو، عن الإضراب على خلفية تعيين مديرة جديدة للمدرسة.

وعلم أنه بدأ سريان الإضراب منذ اليوم، السبت، حيث لم يتم استقبال توجه الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعدما أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب عن الإضراب.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية من قبل لجنة أولياء أمور الطلاب في أعقاب قرار وزارة التربية والتعليم بتعيين المربية إيمان حلاحلة مديرة للمدرسة بدلا من المربية مرفت عزام بدء من السنة الدراسية المقبلة.

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وفي نفس السياق، أبرق رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، رسالة للجنة أولياء أمور الطلاب، جاء فيها "بصفتي رئيس بلدية شفاعمرو ويهمني أمر طلاب المدرسة، وما تجري عليه الأمور هناك، أطلب من اللجنة عدم "اللعب بالنار" وتحريض الطلاب على الإضراب".

وأضاف أن "استعمال الطرق القانونية حق بل واجب أما غير ذلك من طرق غير قانونية فهو غير مقبول علينا أبدا، وقد علمت اليوم أنكم تجاوزتم القانون بالتحريض على عدم دخول الأولاد إلى المدرسة، وسأتواجد يوم الاثنين صباحا بنفسي في المدرسة وسأستقبل الطلاب ولن أسمح لأحد اعتراض دخولهم المدرسة".

وشدد على أنه "نحن مع القانون أما استعمال العنف وطرق "الزعرنة" فهذا لا يتماشى وعهد عرسان ياسين".