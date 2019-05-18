دي ليخت يضع شرطا للانتقال إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، وضع شرطا مقابل الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن دي ليخت طلب الحصول على راتب سنوي في برشلونة يبلغ من 8 إلى 9 ملايين يورو.

وكان هناك اتفاق بين اللاعب الهولندي وبرشلونة، حول الحصول على خدماته لمدة 5 سنوات، ولكن تغيرت طلبات مدافع أياكس بعد أدائه مؤخرًا في دوري أبطال أوروبا.

ويتردد برشلونة في منح دي ليخت راتبًا ضخمًا، رغم أنه يعد من أبرز المواهب الشابة في أوروبا خلال الموسم الحالي.

وينتظر الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت، دخول الأندية الإنجليزية في الصفقة، بينما يراقب يوفنتوس الوضع لكنه لن يشارك في مزاد حول اللاعب إلا إذا ظل موقف برشلونة مجمدًا.