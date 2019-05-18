انت الان تتابع تفاصيل خبر كوريا الشمالية: أمريكا دولة عصابات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 02:53 مساءً - قالت كوريا الشمالية إنّ الولايات المتحدة "دولة عصابات لا تحترم القانون الدولي".

جاء ذلك في رسالة نقلها كيم سون، الممثل الدائم لكوريا لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية، تعقيباً على مصادرة واشنطن لسفينة شحن كورية شمالية؛ بدعوى أن السفينة اخترقت القانون الأمريكي.

أوضح كيم سون أنّ "الولايات المتحدة ارتكبت في الآونة الأخيرة عملاً غير قانوني وفضيحة؛ تمثل في احتجاز سفينة شحن تابعة لكوريا الديمقراطية كانت في طريقها إلى ساموا، وربط السفينة بانتهاك القانون المحلي الأمريكي".

وأردف: إن "مصادرة السفينة تكشف عن أن الولايات المتحدة هي بالفعل دولة عصابات، ولا تهتم على الإطلاق بالقوانين الدولية"، معتبراً أن ما فعلته الولايات المتحدة يعد عملاً ينتهك السيادة بشكل صارخ، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة؛ من خلال نزع ملكية سفينة الشحن".

ودعا المبعوث الكوري الشمالي إلى الأمم المتحدة لاتخاذ "إجراءات عاجلة"، مبيناً أنّ "المخاوف الدولية تتزايد بشأن التأثير المحتمل على شبه الجزيرة الكورية نتيجة الفعل الشنيع الذي ارتكبته الولايات المتحدة".

وفي 9 مايو الجاري، صدّقت وزارة العدل الأمريكية على مصادرة سفينة شحن لكوريا شمالية؛ بدعوى نقلها فحماً مدرجاً ضمن عقوبات أممية، في حين أكدت وكالة "أسوشييتد برس" أن المصادرة جاءت بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين قصيري المدى مجهولي النوع.

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وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح الشهر الماضي، بأنَّ عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، "سيكون فكرة جيدة".

والتقى ترامب وكيم مرتين؛ الأولى بهانواي في فبراير 2019، والثانية بسنغافورة في يونيو 2018، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، في نوفمبر 2017، قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها، كيم جونغ أون، بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.

هذا وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي توصلتا إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.