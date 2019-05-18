انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يزور الكويت الأحد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 02:53 مساءً - يزور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غداً الأحد، دولة الكويت، في "زيارة أخوية" تستمر يوماً واحداً.

وذكرت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان، أن الشيخ تميم سيصل إلى الكويت بصحبة الوفد المرافق؛ في زيارة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الوزارة أن أمير قطر سيلتقي أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في العاصمة الكويتية، لتقديم التهاني بالشهر الفضيل.

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من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتوجه يوم غد الأحد، إلى دولة الكويت في زيارة أخوية يلتقي خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وهذه الزيارة هي سنوية يقوم بها الشيخ تميم إلى الكويت خلال شهر رمضان، الذي يأتي وسط استمرار الأزمة الخليجية بعد فرص الرباعي العربي الحصار على الدوحة.

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين حصاراً على قطر.

كما شهدت العلاقات بين الكويت وقطر تطوراً ملحوظاً منذ بدء الأزمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.