انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 6 من عناصر "داعش" في عملية أمنية بالعراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 02:53 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، مقتل 6 من عناصر تنظيم الدولة، في عملية أمنية شاركت فيها مروحيات هجومية بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود موقعين بداخلهما عدد من الإرهابيين في جزيرة (صحراء محافظة) صلاح الدين، دمرت قوة من الفوج الأول لواء 91 الفرقة الـ14 وبمشاركة طيران الجيش، الموقعين".

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وأوضح البيان أن "طيران الجيش تمكن من قتل 6 إرهابيين، وبعد تفتيش المكان القريب عثرت القوة على موقع للمسلحين يحتوي على 3 أحزمة ناسفة، و6 عبوات ناسفة".

جدير بالذكر أن تنظيم الدولة بدأ مؤخراً زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق، في ديسمبر 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.