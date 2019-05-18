مارتن غريفيث يحذف إستهداف الميليشيات الحوثية للمملكة في خطابة خلال جلسة الأمم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:02 مساءً, 18 مايو 2019 م ‫قام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بتغيير خطابه الموزع صورة منه في جلسة الأمم ، حيث قام بتغيره وحذف إستهداف الميليشيات الحوثية للمملكة .

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