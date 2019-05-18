شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستكمل تمشيط مدينة قعطبة في جنوب البلاد ويحرر مناطق واسعة في محيطها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:52 مساءً, 18 مايو 2019 م أعلن الجيش اليمني، استكمال تطهير مدينة قعطبة من جيوب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفرض سيطرته على عدد من القرى المحيطة بالمدينة، التابعة لمحافظة الضالع في جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن ثمانين من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في العملية التي أطلقها الجيش المسنود من المقاومة الشعبية لتحرير قعطبة.

وأشار المصدر إلى تقدم آخر للجيش في جبهة مريس، وسيطرته على مناطق صامح والدوير غربي مريس بذات المحافظة، وسط فرار لعناصر المليشيا نحو محافظة إب المجاورة.

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