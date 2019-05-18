منع عودة النازحين الى الكرابلة في القائم

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العديد من الاسر تسعى للعودة الى مناطقهم فيب الكرابلة الا انه تم منعها من ذلك، لاسباب غير معروفة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قسم من العوائل مهجر ولم يعد حتى الان وقسم اخر تسكن في بيوت ايجار"، مشيرا الى ان "التهجير والايجار اثقل كاهل هذه الاسر".



يذكر ان قضاء القائم تم تحريره من "داعش" نهاية عام 2017، فيما تسمك القضاء قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري.