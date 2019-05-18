البحرين تدعو رعاياها في العراق الى المغادرة فورا

وذكر بيان صادر عن الخارجية البحرينية، اليوم السبت: "تهيب وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".



وأضاف البيان: "وتدعو وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم".

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