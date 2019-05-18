نائب يدعو الحكومة المركزية لفرض سلطتها على منافذ اقليم كردستان

وقال العقابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، "استمعنا لدى استضافتنا قبل مدة لرئيس هيئة المنافذ الحدودية الى تقارير رسمية تؤكد عدم خضوع منافذ إقليم كردستان لسلطة الحكومة الاتحادية وعدم عملها بالتعرفة الكمركية، إضافة لرفضها تطبيق التعليمات الاتحادية، والأنكى من ذلك كله وجود بعض المنافذ غير الرسمية في الإقليم".وتابع، "شاهدنا ما جرى مؤخرا من إغراق السوق بالبيض المستورد عبر منافذ كردستان وما انتجه من خسائر فادحة بالتجار العراقيين ومربي الدواجن وأدى إلى تسريح العديد من العاملين من ذوي الدخل المحدود نتيجة لتلك الخسائر"، داعيا، الحكومة الاتحادية إلى "فرض سلطتها الدستورية والقانونية على كافة المنافذ الحدودية وخصوصا منافذ إقليم كردستان لأنها من مظاهر سيادة الدولة على كامل مناطقها".

وأضاف، "على سلطات الاقليم الالتزام التام بالتعرفة الكمركية التي تقررها السلطات الاتحادية وتسليم إيرادات المنافذ الحدودية في الإقليم للحكومة الاتحادية دون تسويف أو مماطلة، وفي حال إصرار الإقليم على المنهج الحالي ندعو الحكومة الاتحادية إلى استخدام صلاحياتها الدستورية ومواجهة هذه التصرفات المضرة بالاقتصاد الوطني بخطوات قانونية صارمة وقوية".