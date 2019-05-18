بغداد تعلن انجاز قوائم صرف اجور المحاضرين بالمجان لثلاث مديريات

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وقالت المحافظة في بيان لها تلقت الخليج 365، انه "تم انجاز قوائم صرف اجور المحاضرين بالمجان لثلاثة مديريات بحسب توجيهات محافظ بغداد فلاح الجزائري لضمان حقوقهم وتثمينا لجهودهم التطوعية".
وأشارت المحافظة الى "انجاز إدخال قوائم اسماء المحاضرين المجان وإرسالها إلى وزارة المالية / دائرة الموازنة"، لافتة الى ان "المديريات التي انجزت القوائم شملت الكرخ الاولى والرصافة الاولى والكرخ الثالثة".
واوضحت المحافظة انه "سيتم إدخال قوائم اسماء المديريات الأخرى في غضون اليومين المقبلين".
وأشارت المحافظة الى "انجاز إدخال قوائم اسماء المحاضرين المجان وإرسالها إلى وزارة المالية / دائرة الموازنة"، لافتة الى ان "المديريات التي انجزت القوائم شملت الكرخ الاولى والرصافة الاولى والكرخ الثالثة".
واوضحت المحافظة انه "سيتم إدخال قوائم اسماء المديريات الأخرى في غضون اليومين المقبلين".
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