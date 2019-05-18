بالوثيقة.. تأجيل رحلة الخطوط الجوية لدمشق الى اشعار اخر

وقالت السفارة في كتاب تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية ذهابا وايابا لدمشق، الى اشعار اخر". كشف مصدر مطلع، في 13 ايار الحالي، ان الخطوط الجوية العراقية بصدد اعادة افتتاح ﺧﻂ ﻃﻴﺮان بين ﺑﻐﺪاد ودﻣﺸﻖ، فيما اشار مدير عام الشركة الى ان اليوم السبت سيشهد انطلاق رحلات مباشرة بين السليمانية وفرانكفورت الالمانية.





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