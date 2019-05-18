وقال: إن "مجلس الأمن القومي هو المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحية إبداء الرأي في المسائل الاستراتيجية"، مضيفا: "رأي أحد النواب عن ضرورة إجراء سياسات خفض التوتر في المنطقة هو شخصي".
ولفت خسروي، إلى أن "رأي هذا النائب لا يعبر عن الموقف الرسمي الإيراني"، منوها إلى أن "المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحية إبداء وجهة نظر في هذه المسائل هي المجلس الأعلى للأمن القومي".
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، دعا أمس الجمعة، إلى إجراء مفاوضات بين إيران وأمريكا في العراق أو قطر، من أجل خفض التوتر بين طهران وواشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد رسمي على دعوة مسؤول إيراني للتفاوض مع أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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