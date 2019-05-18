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أول رد رسمي على دعوة مسؤول إيراني للتفاوض مع أمريكا

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ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، هذه الدعوة، معتبرا ذلك رأيا شخصيا ولا يعبر عن الموقف الرسمي للنظام"، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال: إن "مجلس الأمن القومي هو المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحية إبداء الرأي في المسائل الاستراتيجية"، مضيفا: "رأي أحد النواب عن ضرورة إجراء سياسات خفض التوتر في المنطقة هو شخصي".


ولفت خسروي، إلى أن "رأي هذا النائب لا يعبر عن الموقف الرسمي الإيراني"، منوها إلى أن "المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحية إبداء وجهة نظر في هذه المسائل هي المجلس الأعلى للأمن القومي".

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، دعا أمس الجمعة، إلى إجراء مفاوضات بين إيران وأمريكا في العراق أو قطر، من أجل خفض التوتر بين طهران وواشنطن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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