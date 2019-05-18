وأكد السامرائي أن "حديث المحافظ السابق لصلاح الدين لا يعدو كونه تصريحات اعلامية لا يمكن الأخذ بها"، موضحاً " اننا امام قرار مصيري يخص اهم منصب لسنة العراق، وليس قراراً يتفرد به شخص عليه علامات استفهام متعددة منذ دخوله العملية السياسية".
وبين أن "الجبوري من أكثر الذين وجهت اليهم اتهامات وتجاوز عدد الدعاوى المقامة ضده 200 دعوى وثبت بإلزام دستوري من المحكمه الاتحاديه وهو بذلك سيدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية"، مطالبا بـ "تصحيح وضعه سياسياً واجتماعياً وحل صراعاته المتواصلة في صلاح الدين، فضلاً عن الاثار غير الصحيحة التي تركها بالمحافظة والتي اضرت بالعملية السياسية فيها بصورة خاصة و العراق بصورة عامة".
وختم السامرائي حديثه بالقول "اتحداك ان تحدث تغييراً فعلياً فانت لا تمثل سوى نفسك واذا استطعت في يوم من الايام ولظروف شاذة ان تحصل بطرق يعرفها الجميع على منصب المحافظ فذلك لم يعد يسري الآن لا على المحافظة ولا على اهم منصب تشريعي في البلاد وعلى هذه الاصوات النشار ان تسكت في يوم ما".
كانت هذه تفاصيل خبر السامرائي للجبوري: معك 4 نواب فقط وستدخل غينيس بالدعاوى المرفوعة ضدك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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