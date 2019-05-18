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استقالة نائب المستشار النمساوي بعد نشر مقطع فيديو سري

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع استقالة نائب المستشار النمساوي بعد نشر مقطع فيديو سري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قدم نائب المستشار النمساوي وزعيم اليمين المتطرف، هانز كريستيان شتراخه، اليوم السبت، استقالته في أعقاب نشر مقطع فيديو سري، يعرض فيه تعاقدات حكومية مقابل الحصول على دعم سياسي.

وقال مصدر في الائتلاف الحاكم في النمسا إن “المستشار النمساوي زيباستيان كورتس استبعد العمل مع نائبه هاينز كريستيان شتراخه بعد أن أظهرت لقطات مصورة زعيم حزب الحرية وهو يناقش فيما يبدو عقودا حكومية مع داعم روسي محتمل مقابل مساندته السياسية”.

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وذكرت وكالة الأنباء النمساوية نقلاً عن مصادر لم تحددها أن كورتس سيلتقي مع شتراخه في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش) بعد أن عقد اجتماع أزمة مع شخصيات بارزة في الحكومة مساء أمس الجمعة.

ونأى المستشار النمساوي بنفسه عن اليمين المتطرف لحماية صورته عندما ظهرت فضائح أقل وطأة من تلك الأخيرة. ودعت المعارضة لاستقالة شتراخه الذي يتولى زعامة حزب الحرية منذ 2005.

وظهرت تقارير عن تسجيل الفيديو أمس الجمعة في مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية وصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” وقيل إنه يظهر اجتماعاً عقد في إبيثا بين شتراخه ومسؤول آخر في الحزب وامرأة يعتقد أنها قريبة لرجل أعمال روسي نافذ.

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