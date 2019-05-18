الديمقراطيون سينتظرون شهادة مولر.. أسابيع

سيتعين على الديمقراطيين في مجلس النواب الانتظار لأسابيع للاستماع إلى شهادة المحامي الخاص روبرت مولر المتعلقة بتقريره الأخير عن تحقيقاته بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016.

وأخبر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر، أمس الجمعة موقع "أي بي سي نيوز" الإخباري، أنه من غير المرجح أن يمثل مولر أمام لجنته بحلول نهاية الأسبوع المقبل، عندما يختتم مجلس النواب أعماله التشريعية للشهر قبل عطلة يوم الذكرى لمدة أسبوع.

وكانت اللجنة تأمل في البداية أن تستمع من مولر يوم الأربعاء الماضي، ولكن هذا الموعد المبدئي للجلسة جاء وذهب دون اتفاق، ولم يرد مكتب المستشار الخاص على الفور على طلب للتعليق على المناقشات مع اللجنة القضائية بمجلس النواب.

وتتركز المناقشات الجارية بين الديمقراطيين ومكتب المستشار الخاص ووزارة العدل على توقيت وطبيعة ونطاق شهادة مولر، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وبإمكان الامتياز التنفيذي الذي أكده البيت الأبيض مؤخراً على التقرير بأكمله والمواد الأساسية، أن يؤثر على شهادة ولر المحتملة، ويتمثل أحد العوامل المعقدة في المفاوضات، في عدم رغبة مولر في الدخول في الصراع السياسي حول النتائج التي توصل إليها.