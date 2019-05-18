الديمقراطيون سينتظرون شهادة مولر.. أسابيع

وكانت اللجنة تأمل في البداية أن تستمع من مولر يوم الأربعاء الماضي، ولكن هذا الموعد المبدئي للجلسة جاء وذهب دون اتفاق، ولم يرد مكتب المستشار الخاص على الفور على طلب للتعليق على المناقشات مع اللجنة القضائية بمجلس النواب.
وتتركز المناقشات الجارية بين الديمقراطيين ومكتب المستشار الخاص ووزارة العدل على توقيت وطبيعة ونطاق شهادة مولر، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وبإمكان الامتياز التنفيذي الذي أكده البيت الأبيض مؤخراً على التقرير بأكمله والمواد الأساسية، أن يؤثر على شهادة ولر المحتملة، ويتمثل أحد العوامل المعقدة في المفاوضات، في عدم رغبة مولر في الدخول في الصراع السياسي حول النتائج التي توصل إليها.
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