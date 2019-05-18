صحيفة: جهود الإمارات تثمر بإطلاق سراح محتجزين من يد جماعات مسلحة ليبية

قالت صحيفة خليجية، إن أربعة محتجزين، ثلاثة منهم يحملون الجنسية الفلبينية، ورابع كوري جنوبي، أبوظبي ستكون محطتهم الأولى في طريق حريتهم وعودتهم إلى بلدانهم، بعد أن أثمرت جهود دولة الإمارات بإطلاق سراحهم من يد جماعات مسلحة ليبية أثناء عملهم مهندسين مدنيين في محطة لتحلية المياه غرب البلاد.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - أنه في الجهود التي بذلتها الدولة، بالتعاون مع الجيش الوطني الليبي، في هذا الصدد، رسالتان، الأولى تتمثل في أهمية الدور الإقليمي والدولي للإمارات، والثقة التي اكتسبتها عالمياً كداعية للسلام والتسامح، وشريكة في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ..أما الرسالة الثانية، فهي تسليط الضوء على ما ترتكبه الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في طرابلس، في حق المجتمع الليبي أولاً الباحث عن الاستقرار والأمن، وثانياً في حق المجتمع الدولي عبر احتجاز مدنيين من بلدان أخرى كانوا يعملون لمصلحة مؤسساتهم الوطنية.

واختتمت الصحيفة بالقول إن هناك جهود كبيرة بذلت في سبيل الإفراج عن هؤلاء المدنيين الذين سيجتمع شملهم مع ذويهم قريباً، فالإمارات لا تتوانى عن بذل أي جهد يخدم فكرة السلام العالمي، وتقديم كل ما يلزم في سبيل القضاء على التطرف والإرهاب الذي جعل من الأوطان ساحات حرب لا تفرق بين مجرم وبريء