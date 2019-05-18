الكويت .. القبض على وافد أوروبي يمتهن التسول بدول الخليج

أحال القضاء الكويتي، وافد أوروبي امتهن التسول في معظم دول الخليج إلى الإبعاد الإداري في دولة الكويت، بعد القبض عليه أثناء تسوله من المارة.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن الوافد معتاد على ارتداء البدلة والكرافتة ويدعي أمام المارة أنه زائر للكويت وليس بحوزته سوى دولارات فقط ولم يسعفه الوقت لتغييرها إلى عمله محلية، وأنه يطلب أي مبلغ مالي حتى يذهب إلى أحد محلات الصرافة لتبديل الدولارات التي بحوزته إلى العملة الوطنية.

وقال الوافد الأوروبي في التحقيقات إنه اعتاد امتهان التسول في معظم العواصم الخليجية، حيث يزورها لهذا الغرض، وقد حقق مبالغ وفيرة.

وعثر بحوزة الأوروبي على نحو 1200 دينار (3,960 دولارًا) حصل عليها خلال عدة أيام من تواجده في الكويت.

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وكانت عدة بلاغات قد وردت إلى ”الداخلية“ عن شخص أنيق يستوقف رواد الأسواق الكبرى من الكويتيين والأجانب ويطلب منهم بأدب جم عملة كويتية زاعمًا أن بحوزته دولارات فقط.

وإثر تحقيقات، تم تحديد هوية المتسول الذي تبين أنه يقيم في فندق 3 نجوم ووصل إلى الكويت قبل نحو 10 أيام.

وتم ضبط الوافد الأوروبي خلال وجوده في أحد الأسواق الراقية وأثناء توقيفه أحد المتسوقين لممارسة تسوله وعثر بحوزته على مبلغ مالي، وبالانتقال إلى مسكنه عثر على حصيلة التسول.

وتم إدراج اسم الوافد المتسول على قوائم غير المصرح لهم بالدخول وتم تبصيمه كي لا يتمكن من العودة للكويت مجددًا.