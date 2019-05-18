الإمارات توزّع سلالاً رمضانيّة في كوسوفو والهند

أشرفت سفارات وقنصليات الإمارات العربية المتحدة على توزيع السلال الغذائيّة والمير الرمضاني في كوسوفو والهند، وفقا للعين الإخبارية.

سفارة الإمارات في مونتينيجرو أشرفت على توزيع السلال الغذائيّة الرمضانيّة المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أنحاء جمهورية كوسوفو، واستفاد منها أكثر من 600 أسرة.

وفي ولاية كيرلا بالهند، وزّعت القنصلية الإماراتية المير الرمضاني المقدم من الهلال الأحمر، واستفاد منه ما يقارب 3 آلاف شخص من المحتاجين واليتامى.