شاهد .. تناقض موقف الشيخ الددو من التحالف قبل وبعد طرد قطر

تناقضت مواقف عضو ما يسمى باتحاد علماء المسلمين التابع لقطر، محمد الحسن الددو، من التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وأختلفت مواقف الددو بحسب الفيديو المرفق بإختلاف دور قطر في التحالف العربي حيث كان في بادئ الأمر يعتبر الحرب على الميليشيات الحوثية حرباً للدفاع عن الدين .. لافتاً إلى انه كان يجب على السعودية أن تقوم بهذه الحرب ضد الحوثيين باعتبارها حرب كفاية كون الشعب اليمني لا يستطيع الدفاع عن نفسه .

بل أن الددو اعتبر الحرب على الحوثيين فريضة دينية يجب على السعودية القيام بها مع من حالفها .. لافتاً إلى أن هذه الحرب هو جهاد ومن يقتل فيه يحسب شهيداً عند الله .

لكنه بعد طرد قطر عاد لوصف التحالف العربي المتآمر وأنه يقوم بقصف المدنيين وهدم المنازل على رؤوسهم على حد زعمه .